Кемеровчанин Александр Огородников не прошёл в четвертьфинал шоу «Голос»

Кемеровчанин Александр Огородников не прошёл в четвертьфинал популярного шоу «Голос». Он исполнил песню Николая Носкова «Снег» и проиграл на этапе «Нокауты».

«К Саше я хотел придраться. Показалось, что манерка, которую я не терплю, всё-таки есть. Потом не захотелось, потому что так хорошо сделал. Ну и круто, пусть будет так», – прокомментировал выступление Александр Градский.

Также положительно оценил исполнение песни Леонид Агутин. Однако решение о том, что именно Александр Огородников покинет проект, приняла его наставница Пелагея.

«Это решение, правда, далось с большой болью на сердце, потому что я вас очень люблю, очень много хотела сделать со всеми вами. Дальше со мной в проекте остаётся Антон Лаврентьев. И вот то, из-за чего я не спала последние несколько ночей, но я приняла решение: со мной остаётся Антонелло», – сказала Пелагея.

После этого Александр Огородников поблагодарил всех за проект «Голос».

«Мама, папа, извините. Они просто обещали приехать на финал, если я пройду в него. Спасибо большое», – завершил свою речь кемеровчанин.

Также в этом выпуске выступил Давид Тодуа, который начал свою музыкальную карьеру в Кемерове и учился в КемГУ. Он исполнил песню группы Цветы «Бах творит».

«Ребятки, я в целом очень доволен. Немножко наошибались все по чуть-чуть. Скажем, в простом концерте эти вещи незаметны. Я не скрою, насчёт Давида Тодуа решил, что дальше надо дать ему петь. Давид, ты остаёшься», – сказал наставник певца Леонид Агутин.

Таким образом, Давид Тодуа продолжит борьбу за выход в финал проекта.