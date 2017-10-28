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Кемеровчанин Александр Огородников прошёл во следующий тур шоу «Голос»

Кемеровчанин Александр Огородников прошёл в следующий тур шоу «Голос»

На этапе поединков он совместно с Филипом Бальзано исполнил песню Burn группы Deep Purple.

Кемеровчанин Александр Огородников прошёл в следующий тур популярного шоу «Голос». На этапе поединков он совместно с Филипом Бальзано исполнил песню Burn группы Deep Purple.

«Всё звучало так, как и должно быть. Мне даже не хочется разбирать это всё», – прокомментировал выступление Александр Градский.

Также исполнение песни высоко оценили другие члены жюри – Леонид Агутин и Дима Билан.

«Очень вами горжусь! Вами обоими, парни! Это сила опыта и юности, и в этот момент родился огонь, который здесь полыхал. Хотя и были небольшие ошибки, которые я заметила, но, уверена, никто другой их не заметил из-за вашей энергии. И большое вам спасибо за ваши голоса, за ваш огромный талант», – поделилась впечатлениями певица Пелагея.

В итоге она выбрала Александра Огородникова. Уже после выступления бывший житель столицы Кузбасса прокричал: «Кемерово, привет тебе! Я всё ещё здесь!».

Ранее Александр Огородников рассказал Сибдепо, что сейчас живёт в Москве, играет в музыкальной группе REMARK и преподаёт вокал. Подробности — в материале «Александр Огородников на шоу «Голос»: что известно о кемеровском певце».

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com/ Голос / The Voice Russia.
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia.

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