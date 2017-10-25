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Кемеровчанин добрался до Малайзии на велосипеде

Кемеровчанин добрался до Малайзии на велосипеде

Мужчина доехал до мыса Пиай за 105 дней.

Кемеровчанин Сергей Шадрин доехал до Малайзии на велосипеде. Напомним, что мужчина выдвинулся из кузбасской столицы 1 июля. В итоге он добрался до крайней южной точки материковой Евразии – мыса Пиай.

«Вот и сбылась мечта, о которой я так долго мечтал. Проехал от дома до мыса, при этом не использовал ни одного самолёта, поезда, автобуса, машины. Всё сам, своим трудом, от начала и до конца. Горжусь проделанной работой», – написал кемеровчанин в соцсети «ВКонтакте».

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По его словам, ему удалось преодолеть 11 597 км на велосипеде за 105 дней. При этом он потратил в дороге 1400$.

«Ещё в самом начале, когда только мечтал об этом, никто не верил в эту бредовую идею. Каждый уверял, что это невозможно, но, поверив в себя на 100%, можно осуществить всё, что угодно», – добавил Сергей Шадрин.

На странице жителя областного центра можно увидеть, как проходило его путешествие. Он регулярно публиковал посты с фото и своими комментариями.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Сергей Шадрин.

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