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Кемеровчанин надругался над шестилетней девочкой, его осудили

Ранее судимый 25-летний мужчина надругался над ребёнком сожительницы в январе 2017 года.

В Кемерове суд вынес обвинительный приговор 25-летнему мужчине, которого обвиняли по двум статьям уголовного кодекса: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Угроза убийством». По данным следствия, в январе 2017 года будучи кемеровчанин в состоянии алкогольного опьянения надругался над шестилетней дочерью сожительницы.

«В момент совершения преступления домой вернулся 12-летний брат потерпевшей,  мужчина несколько раз ударил его, приставив нож к телу мальчика, угрожал убийством», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Несмотря на угрозы, дети рассказали о произошедшем своей матери, когда та вернулась домой. Женщина тут же вызвала скорую помощь и полицию. Сожитель горожанки отрицал свою вину и не сотрудничал со следствием, но сотрудникам правоохранительных органов удалось найти неопровержимые доказательства его вины. Суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

Поскольку семья кемеровчанки, чья дочь пострадала от рук осужденного, состояла на профилактическом учёте, детей забрали у матери и поместили в социальное учреждение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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