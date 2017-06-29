Кемеровчанин похитил из аптеки препараты для «мужской силы»

Теперь 31-летнему жителю областного центра грозит до двух лет лишения свободы.

В Кемерове правоохранители задержали похитителя препаратов для «мужской силы». Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Заведующая аптеки узнала о преступлении после просмотра записей с камер видеонаблюдения и сообщила о краже в полицию.

«31-летний житель областного центра пришёл в аптеку на улице 9 января и забрал две упаковки препарата в тот момент, когда провизор отвлеклась. Сумма ущерба составила около 5 000 рублей», — рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ведомства.

На допросе в отделе полиции кемеровчанин признался, что он действительно похитил препараты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет колонии.