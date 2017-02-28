Кемеровчанин получил 15 лет колонии за убийство, угон и поджог

34-летнего кемеровчанина осудили за убийство, угон и поджог. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

6 августа 2016 года пьяный пострадавший подъехал к магазину. Возле него он познакомился со злоумышленником. Мужчины нашли общие темы и поехали кататься по городу, попутно распивая спиртное. В районе посёлка Металлплощадка у авто потерпевшего прокололось колесо. Из-за этого новые знакомые стали ругаться.

«В ходе конфликта злоумышленник нанес гаечным ключом потерпевшему несколько ударов по голове, а затем складным ножом в область шеи», — рассказали в пресс-службе.

Житель областного центра понял, что убил человека и стал заметать следы. Тело погибшего он оттащил подальше от дороги и закидал его травой. После этого кузбассовец уехал на автомобиле жертвы в поселок Бутовка. В лесу кемеровчанин поджёг машину, после чего скрылся. Несколько дней мужчина не появлялся дома, однако впоследствии все-таки пришел к правоохранителям и написал явку с повинной. Примечательно, что злоумышленник рассказал обо всём своей жене еще в тот период, пока был в бегах. За совершенное преступление обвиняемый получил 15 лет колонии строгого режима.