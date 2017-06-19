Кемеровчанин получил почти три года строгого режима за кражу телефона

В столице Кузбасса Центральный районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 25-летнему местному жителю, которого обвиняли сразу по двум статьям: «Кража» и «Грабёж».

В феврале 2017 года кемеровчанин похитил мобильный телефон в одном из торговых павильонов города. Гаджет принадлежал сотруднице заведения, которая оставила его на витрине. Сумма причинённого ущерба составила 15 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого.

«В ходе дальнейшей работы с задержанным полицейские выяснили, что он причастен ещё к одному преступлению. Накануне кемеровчанин встретил на улице подростка и вырвал у него из рук мобильный телефон стоимостью около 7 000 рублей. Оба чужих телефона похититель сдал в ломбард», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит возместить ущерб потерпевшим.