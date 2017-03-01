Кемеровчанин попросил депутата Госдумы запретить водителям объезжать пробки через свой двор

Кемеровчанин Геннадий Дмитриев попросил депутата Госдумы от Кузбасса Антона Горелкина помочь запретить автомобилистам объезжать пробки через дворы. Пенсионер рассказал, что такие водители создают трудности для передвижения пешеходов и ставят под угрозу безопасность людей.

Во дворах на пересечении Октябрьского и бульвара Строителей находятся два детских сада и школа №48. Зимой пешеходные дорожки не чистят должным образом, и родителям с детьми приходится передвигаться по проезжей части двора.

«У нас получается сквозной двор, и если автомобилистам удобно объезжать по нему пробки, то куда деваться нам, пешеходам? Мне страшно внука отпустить от себя на шаг, когда мы возвращаемся с садика, потому что машины идут через наш двор непрерывным потоком», – сказал Геннадий Дмитриев.

Депутат Госдумы Антон Горелкин лично приехал во двор того дома, где проживает обратившийся к нему пенсионер.

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«Двор сейчас целиком превратился в сплошную проезжую часть. При этом, он, конечно, не ремонтируется и не убирается, как положено для проезжей части. Тротуаров фактически нет. Пешеходы идут по проезжей части, уворачиваясь от машин. А час пик совпадает со временем, когда детишек разбирают из детских садов и заканчиваются школьные занятия. В такие моменты во дворе просто каша из автомобилей и людей», – прокомментировал парламентарий.

По его мнению, нужно сделать двор не сквозным, а закрыть каким-то образом проезд с одного конца – дорожным знаком, шлагбаумом или барьером. Так как такой вариант предполагает изменение дорожной схемы, Антон Горелкин решил обратиться к главе Кемерова.