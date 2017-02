Кемеровчанин преобразил игру S.T.A.L.K.E.R.

Кемеровчанин Константин Савельев преобразил игру S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Он сделал видео, в котором локации популярного шутера выполнены на игровом движке Far Cry 3. Житель областного центра рассказал Сибдепо, что он создаёт машинимы (жанр коротких видеороликов, снятых с помощью трёхмерной графики на основе компьютерных игр).

«Над самими локациями и видео я работал где-то сутки. Создал ролик для нескольких целей: в первую очередь, показать возможности движка Dunia Engine 6 и самого редактора карт FC3. Я не фанат игры S.T.A.L.K.E.R., но вот Припять – это одно из тех мест, которые я обязан посетить в этой жизни. И поэтому данное видео – некая небольшая прогулка по ключевым местам мёртвого города. Да и то, чем я занимаюсь, приносит мне удовольствие. Думаю, что дальше будет больше», – сказал Константин Савельев.

Видео Pripyat демонстрирует зрителям ключевые локации «Сталкера»: колесо обозрения Припяти, завод «Юпитер» и Дворец Культуры «Энергетик». Эксперты уже оценили ролик. Они отметили, что автор сохранил гнетущую атмосферу оригинальной игры.

По словам Константина Савельева, основным проектом, над которым он работает, является Departing over the horizon – ролик о постапокалиптическом мире, представленном в игре The Last of Us.

«Изначально видео планировалось как небольшая по длительности машинима. Но после релиза первой серии на моё удивление на проект обратило внимание огромное количество человек, которые желали бы опробовать его в своих руках. Из-за чего мне пришлось не только работать над второй частью видео Departing over the horizon, но и над тем, чтобы сделать это творение играбельным», – добавил кемеровчанин.

Второй ролик, как отметил автор, выйдет «в ближайшие недели». Сюжет, а также всё остальное Константин Савельев создал в одиночку.

«Полноценную игру я уж сделать не смогу, ибо сами Ubisoft это дело моментально прикроют, а вот как модификация – это можно! После релиза первой серии нашлось немало людей, желающих помочь с проектом. Сейчас появился сценарист, который пишет диалоги для видео. Другие ребята озвучивают. Монтирую я, создание локаций тоже на моих плечах», – пояснил Константин Савельев.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кемерове создают компьютерную игру, похожую на «Героев».