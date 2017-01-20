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Кемеровчанин принял роды у жены, не дождавшись «скорой»

Ребёнок родился недоношенным и остаётся в больнице, а в прокуратуру поступила жалоба.

В областную прокуратуру поступила жалоба от кемеровчанки, чья дочь родила дома, не дождавшись «скорой». Как рассказали Сибдепо в пресс-службе надзорного ведомства, девушка вызвала скорую в ночь с 31 декабря на 1 января.

«В заявлении, поступившем в прокуратуру, сказано, что роженица три часа ждала, когда приедет «скорая». В итоге роды принял муж, девушка родила недоношенного ребёнка. В настоящий момент он находится в больнице. Родственники роженицы подали заявление в прокуратуру, потому что, по их мнению, не была вовремя оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировали Сибдепо в прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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