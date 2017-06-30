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Кемеровчанин проедет на велосипеде 11 тысяч километров до Малайзии

Кемеровчанин проедет на велосипеде 11 тысяч километров до Малайзии

За время путешествия мужчина планирует посетить семь стран.

1 июля кемеровчанин Сергей Шадрин отправится на велосипеде из столицы Кузбасса в Малайзию. Он намерен проехать 11 тысяч километров и посетить семь стран. Конечным пунктом маршрута мужчины станет мыс Пиай.

«Решил отправиться в путешествие, потому что мыс Пиай – это самая южная оконечность Евразии. Это очень интересный маршрут. Ехать буду один. Посты в соцсети «ВКонтакте» о ходе путешествия буду стараться писать каждый день. Всё будет зависеть от Интернета», – рассказал Сибдепо Сергей Шадрин.

Большую часть времени он будет ночевать в палатке, а еду готовить на огне.

«Обратно отправлюсь на самолёте. Думаю, что примерно за 7 месяцев доберусь до мыса», – добавил Сергей Шадрин.

Житель областного центра отметил, что планирует каждый день преодолевать по 100 километров.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Сергей Шадрин.

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