Кемеровчанин пытается спасти снегиря с перебитым крылом

Утром 24 февраля Алексей Павлюченко во дворе одного из домов на Ленинградском проспекте обнаружил в сугробе раненого снегиря. Мужчина решил помочь, подобрал птичку и поинтересовался у кемеровчан в соцсети, где снегирю могут оказать квалифицированную помощь.

Наряду с обычными ветклиниками люди посоветовали обратиться в Центр помощи диким и экзотическим животным на базе лаборатории биоэкологии кафедры биоразнообразия и биоресурсов КемГУ. На его официальной странице в соцсети «Вконтакте» указано, что работает он без выходных и праздников. Как рассказал Сибдепо Алексей, он дозвонился до специалистов, которые попросили привезти птицу вечером. Дотянет ли она до оказания квалифицированной помощи? Кемеровчане попросили Алексея держать их в курсе, как продвигается операция по спасению птички.

Справка Сибдепо:

Снегирь (лат. Pyrrhula pyrrhula) — певчая птица рода снегирей (Pyrrhula), семейства вьюрковых. Живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Питается снегирь семенами, почками, некоторыми паукообразными и ягодами (в частности, рябиной). Кормясь ягодами, выедает из них семена, оставляя мякоть.