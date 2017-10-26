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Кемеровчанин с пистолетом в руке ограбил горожанина

Кемеровчанин с пистолетом в руке ограбил горожанина

Сумма причинённого ущерба составила 57 тысяч рублей.

В областном центре за помощью в полицию обратился горожанин, который рассказал, что поздно вечером к нему домой пришёл незнакомец, и, угрожая пистолетом, забрал все деньги. Сумма причинённого ущерба составила 57 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления  задержали ранее судимого за грабёж 32-летнего местного жителя. Во время обыска в его доме оперативники обнаружили и изъяли пистолет системы револьвер без маркировки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас данное оружие направленно на экспертизу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также решается вопрос об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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