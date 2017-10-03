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Кемеровчанин с помощью целителя пытался вернуть жену и потерял 1,2 млн рублей

Кемеровчанин с помощью целителя пытался вернуть жену и потерял 1,2 млн рублей

Мужчина четыре месяца перечислял мошеннице деньги.

В областном центре за помощью в полицию обратился 38-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой целительницы. В июне 2017 года он нашёл в газете объявление, в котором были указаны контакты женщины, способной исцелять от всех болезней. Из-за того, что потерпевший незадолго до этого перенёс операцию и страдал от повышенного давления, он обратился к незнакомке за помощью.

«Целительница представилась Кирой Ильиничной. Она рассказала, будто причиной нездоровья потерпевшего является сильная порча, и предложила снять проклятье за несколько телефонных сеансов. В ходе общения с лжецелительницей кемеровчанин пожаловался также на семейные проблемы и попросил с помощью магии вернуть в семью ушедшую супругу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

С июня по сентябрь 2017 года кемеровчнани переводил целительнице на номер +7-968-706-6338 денежные средства, но потом осознал, что супруга к нему не вернётся и обратился за помощью в полицию. На тот момент сумма ущерба составила около 1 200 000 рублей.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция просит кузбассовцев быть внимательными и за медицинской помощью обращаться к квалифицированным медработникам. Ни в коем случае нельзя передавать незнакомым людям свои персональные данные, денежные средства и ценные вещи.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.youtube.com / Гармоничная Женщина.

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