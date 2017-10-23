Суровости
Кузбасс
Кемеровчанин сломан ноги при попытке поймать похитительницу электроинструментов

Кемеровчанин сломал ноги при попытке поймать похитительницу электроинструментов

Сумма причинённого ущерба составила 40 тысяч рублей.

Кемеровская полиция получила сигнал из местной больницы о том, что к ним в учреждение поступил мужчина с переломом обеих ног. По словам потерпевшего, он пытался догнать новую знакомую, которая похитила у него электроинструменты на общую сумму 40 тысяч рублей.

«Полицейские выяснили, что травмы потерпевший получил, выпрыгнув из окна второго этажа. Оказалось, за несколько часов до случившегося кемеровчанин познакомился с женщиной и пригласил её для совместного распития спиртного в свою мастерскую», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В какой-то момент между собутыльниками произошёл конфликт, после чего женщина собрала инструменты, затем закрыла за собой дверь на ключ и скрылась. Мужчина решил догнать знакомую и спрыгнул за ней из окна второго этажа.

Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя горожанка, которая объяснила свой поступок тем, что мужчина нелестно отозвался о её внешности. До задержания злоумышленница успела сдать инструменты в ломбард, а часть денег потратила на косметику.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Мистический Кузбасс

Мистический Кузбасс: потревоженные души в селе Верхотомское

Ночь рядом со "школой на костях" и Казачьим крестом
Кузбасс живописный

Кузбасс живописный: озеро Апрелька

Чем уникально озеро Апрелька и зачем сюда стоит ехать
Чтиво

«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

Чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей
Вопрос времени

«Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР

Сколько правды в легендах о советских ГОСТах?

Сегодня в Кемерове

Популярное