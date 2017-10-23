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Кемеровчанин сломан ноги при попытке поймать похитительницу электроинструментов

Кемеровчанин сломан ноги при попытке поймать похитительницу электроинструментов

Сумма причинённого ущерба составила 40 тысяч рублей.

Кемеровская полиция получила сигнал из местной больницы о том, что к ним в учреждение поступил мужчина с переломом обеих ног. По словам потерпевшего, он пытался догнать новую знакомую, которая похитила у него электроинструменты на общую сумму 40 тысяч рублей.

«Полицейские выяснили, что травмы потерпевший получил, выпрыгнув из окна второго этажа. Оказалось, за несколько часов до случившегося кемеровчанин познакомился с женщиной и пригласил её для совместного распития спиртного в свою мастерскую», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В какой-то момент между собутыльниками произошёл конфликт, после чего женщина собрала инструменты, затем закрыла за собой дверь на ключ и скрылась. Мужчина решил догнать знакомую и спрыгнул за ней из окна второго этажа.

Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя горожанка, которая объяснила свой поступок тем, что мужчина нелестно отозвался о её внешности. До задержания злоумышленница успела сдать инструменты в ломбард, а часть денег потратила на косметику.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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