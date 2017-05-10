Кемеровчанин сорвался с высоты во время спуска с девятого этажа по балконам

В Кемерове на Молодёжном проспекте мужчина упал с высоты третьего этажа. В результате 26-летний местный житель получил различные переломы. Об этом Сибдепо сообщил источник в медицинских кругах.

«Мужчина был в гостях у своей знакомой. Они распивали алкоголь. Впоследствии кемеровчанин уснул, и его одного закрыли в квартире. Когда он проснулся, он не смог выйти из квартиры и решил спуститься вниз с девятого этажа по балконам», – рассказал собеседник онлайн-журнала.

В итоге мужчине удалось добраться до третьего этажа, однако он не удержался и сорвался вниз. В настоящее время кемеровчанин находится в больнице.