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Кемеровчанин сорвался с высоты во время спуска с девятого этажа по балконам

Кемеровчанин сорвался с высоты во время спуска с девятого этажа по балконам

Врачи диагностировали у мужчины различные переломы.

В Кемерове на Молодёжном проспекте мужчина упал с высоты третьего этажа. В результате 26-летний местный житель получил различные переломы. Об этом Сибдепо сообщил источник в медицинских кругах.

«Мужчина был в гостях у своей знакомой. Они распивали алкоголь. Впоследствии кемеровчанин уснул, и его одного закрыли в квартире. Когда он проснулся, он не смог выйти из квартиры и решил спуститься вниз с девятого этажа по балконам», – рассказал собеседник онлайн-журнала.

В итоге мужчине удалось добраться до третьего этажа, однако он не удержался и сорвался вниз. В настоящее время кемеровчанин находится в больнице.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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