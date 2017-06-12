Новости
Кузбасс
Кемеровчанин в честь Дня города нарисовал анимированный ролик-поздравление

Кемеровчанин в честь Дня города нарисовал анимированный ролик-поздравление

На коротком видео запечатлена набережная Кемерова и Годзилла.

Кемеровский иллюстратор Pasha Graf нарисовал анимированный ролик в честь Дня города. В коротком видео он поздравил кемеровчан с праздником.

«Я рисую два с небольшим года. А анимацией раньше никогда не занимался, решил попробовать. Так как в городских пабликах Кемерова ко Дню города кроме фотографий практически ничего нет, решил немного разбавить атмосферу простенькой анимацией и вот так необычно поздравить», – рассказал Сибдепо автор ролика.

Видеопоздравление появилось в Сети вечером 11 июня. На момент публикации новости оно набрало более 3 200 просмотров.

Видео длится всего 21 секунду. В ролике под динамичную музыку иллюстратор изобразил кемеровскую набережную, реку Томь и Кузнецкий мост. Короткий видеоряд Pasha Graf разнообразил Годзиллой, который гуляет по центру города, и воздушными шарами.

Текст: Екатерина Фоменко.

Комментарии

Рекомендуем

Вкус и пафос

Вечер пятницы в баре Volna grill

Как поживает наследник "Будвара" и "Табуретки"?
Видео

Зачем Пушкин написал «Бородино»: опрос кемеровчан в день рождения поэта

Как кемеровчане знают Пушкина.
Кинопрокат

Рецензия на фильм «Мумия»

Первый блин от новой киновселенной
Фоторепортажи

«ЛЕНИНГРАДость»: концерт Сергея Шнурова в Новосибирске

Как прошёл единственный концерт "Ленинграда" в Сибири в рамках тура "20 лет на радость"

Сегодня в Кемерове

Популярное