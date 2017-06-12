Кемеровчанин в честь Дня города нарисовал анимированный ролик-поздравление

Кемеровский иллюстратор Pasha Graf нарисовал анимированный ролик в честь Дня города. В коротком видео он поздравил кемеровчан с праздником.

«Я рисую два с небольшим года. А анимацией раньше никогда не занимался, решил попробовать. Так как в городских пабликах Кемерова ко Дню города кроме фотографий практически ничего нет, решил немного разбавить атмосферу простенькой анимацией и вот так необычно поздравить», – рассказал Сибдепо автор ролика.

Видеопоздравление появилось в Сети вечером 11 июня. На момент публикации новости оно набрало более 3 200 просмотров.

Видео длится всего 21 секунду. В ролике под динамичную музыку иллюстратор изобразил кемеровскую набережную, реку Томь и Кузнецкий мост. Короткий видеоряд Pasha Graf разнообразил Годзиллой, который гуляет по центру города, и воздушными шарами.