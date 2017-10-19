Кемеровчанин воровал мороженое для продажи в Сети

За два месяца злоумышленник сумел похитить 40 коробок с мороженым.

В Кемерове за помощью в полицию обратился начальник службы безопасности одного из предприятий по производству мороженого. Мужчина рассказал стражам порядка, что увидел в Сети объявление о продаже мороженого их производства, но по цене ниже рыночной. Продавец предлагал товар данного бренда под заказ.

«Полицейские установили, что под вымышленным именем в сети Интернет скрывается работник предприятия. В реальной жизни 33-летний, ранее судимый мужчина работал грузчиком, а в виртуальной представлялся поставщиком мороженого», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Оперативники выяснили, что за два месяца работы грузчиком мужчина сумел похитить 40 коробок мороженого. Он перебрасывал лакомство через забор предприятия, а после работы забирал коробки и продавал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» в отношении злоумышленника.