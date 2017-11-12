Кемеровчанин вышел в финал конкурса «Доброволец России»

Артур Покатилов стал первым в номинации «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях».

Руководитель поисково-спасательного отряда «Спасатель» КемГСХИ Артур Покатилов прошёл в финал всероссийского конкурса «Доброволец России». Артур стал первым в тройке лидеров в номинации «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях».

До 10 ноября 2017 года желающие могли голосовать за понравившихся номинантов конкурса. По итогам народного голосования руководитель отряда «Спасатель» набрал 1 489 голосов. Конкуренцию кемеровчанину в конкурсе составляют активисты из Краснодарского края и Татарстана, набравшие 1 461 и 1 015 голосов соответственно.

«За меня голосовал весь Кузбасс: друзья, родственники, сослуживцы и мой любимый институт. Голосовали все те, кто был уверен, что я достоин этой победы», — рассказал Сибдепо Артур Покатилов.

По словам собеседника, сейчас он чувствует радость победы. Также постарается не подвести всех тех, кто в него верит.

Напомним, итоги конкурса подведут 5 декабря 2017 года в Москве. Лучших из лучших выберут ведущие эксперты страны в разных направлениях добровольчества.