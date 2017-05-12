Кемеровчанин забрался на опору освещения стадиона «Химик», полиция проводит проверку
Фото руфера опубликовали в Сети.
Житель Кемерова забрался на опору освещения стадиона «Химик». Фото руфера опубликовали в Сети. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
«Его личность уже установлена. Это 18-летний житель областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил собеседник издания.
Позже в соцсети «ВКонтакте» опубликовали другие фотографии руфера. На снимках запечатлено, что кемеровчанин уже не в первый раз забирается на высокие сооружения.
Фото: Google Карты, vk.com / Никита Петров.