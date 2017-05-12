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Кемеровчанин забрался на опору освещения стадиона «Химик», полиция проводит проверку

Кемеровчанин забрался на опору освещения стадиона «Химик», полиция проводит проверку

Фото руфера опубликовали в Сети.

Житель Кемерова забрался на опору освещения стадиона «Химик». Фото руфера опубликовали в Сети. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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«Его личность уже установлена. Это 18-летний житель областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил собеседник издания.

Позже в соцсети «ВКонтакте» опубликовали другие фотографии руфера. На снимках запечатлено, что кемеровчанин уже не в первый раз забирается на высокие сооружения.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Карты, vk.com / Никита Петров.

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