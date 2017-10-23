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Кузбасс
Кемеровчанина будут судить за использование поддельного водительского удостоверения

Кемеровчанина будут судить за использование поддельного водительского удостоверения

Мужчине грозит до шести месяцев ареста.

Кемеровского автомобилиста будут судить за использование поддельного водительского удостоверения. 32-летнего обвиняемого, который управлял автомобилем ВАЗ-21113, сотрудники ГИБДД остановили ещё в августе. Инспекторы проверили предъявленные права по базам учёта и выяснили, что они имеют признаки подделки.

«Водительские права с данным серийным номером и на указанное имя в Госавтоинспекции не выдавались. В отношении него было возбуждено уголовное дело», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчина купил водительское удостоверение через Интернет за 25 000 рублей. Заполняя анкету на сайте, он указал фамилию и имя знакомого водителя. В итоге кемеровчанин получил документ на чужое имя, но со своим фото. Теперь злоумышленнику грозит до 6 месяцев ареста.

В ведомстве Сибдепо уточнили, что ранее мужчину осудили за управление авто в нетрезвом виде. Именно тогда его и лишили водительских прав.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Сибдепо.

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