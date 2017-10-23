Кемеровчанина будут судить за использование поддельного водительского удостоверения

Кемеровского автомобилиста будут судить за использование поддельного водительского удостоверения. 32-летнего обвиняемого, который управлял автомобилем ВАЗ-21113, сотрудники ГИБДД остановили ещё в августе. Инспекторы проверили предъявленные права по базам учёта и выяснили, что они имеют признаки подделки.

«Водительские права с данным серийным номером и на указанное имя в Госавтоинспекции не выдавались. В отношении него было возбуждено уголовное дело», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчина купил водительское удостоверение через Интернет за 25 000 рублей. Заполняя анкету на сайте, он указал фамилию и имя знакомого водителя. В итоге кемеровчанин получил документ на чужое имя, но со своим фото. Теперь злоумышленнику грозит до 6 месяцев ареста.

В ведомстве Сибдепо уточнили, что ранее мужчину осудили за управление авто в нетрезвом виде. Именно тогда его и лишили водительских прав.