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Кемеровчанина будут судить за изнасилование женщины

В Кемерове будут судить мужчину за изнасилование горожанки

Обвиняемый на улице поймал свою жертву и надругался над ней в высоком кустарнике.

В Кемерове будут судить 36-летнего местного жителя за совершение преступления предусмотренного статьёй УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». 1 сентября 2016 года на безлюдной тропинке он встретил женщину, накинул ей на шею шнурок, после чего начал стягивать его и вести потерпевшую в кусты. Кемеровчанка сопротивлялась мужчине, но вырваться не смогла. Злоумышленник завёл свою жертву в высокий кустарник, где надругался над ней, затем скрылся с места преступления.

«Потерпевшая обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали сотрудников полиции. По горячим следам установить личность подозреваемого не удалось. Однако на одежде потерпевшей были обнаружены пятна крови (женщина смогла поцарапать лицо преступнику), при исследовании которых специалисты определили генотип подозреваемого», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемого, который дал признательные показания. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что он вменяемый. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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