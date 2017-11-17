Кемеровчанина будут судить за надругательство над шестилетней дочерью сожительницы

25-летний кемеровчанин предстанет перед судом за надругательство над шестилетней девочкой. Также мужчину обвиняют в угрозе убийством.

Преступление произошло в январе 2017 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над дочерью сожительницы. В это время домой вернулся 12-летний брат потерпевшей.

«Мужчина несколько раз ударил его, после чего, приставив нож к телу мальчика, угрожал убийством. О произошедшем дети рассказали матери, когда та вернулась домой», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

В итоге злоумышленника задержали сотрудники полиции. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Установлено, что семья состояла на профилактическом учёте. Правоохранители изъяли детей и поместили их в социальное учреждение.