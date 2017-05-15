Кемеровчанина будут судить за публикацию в соцсети фото обнажённой 17-летней подруги

В Кемерове будут судить 18-летнего жителя, который опубликовал в одной из соцсетей фото обнажённой подруги. Как установили следователи, обвиняемый просматривал телефон девушки и нашёл там её переписку с бывшим парнем. Кемеровчанин приревновал возлюбленную.

«У него в личном пользовании на телефоне были фотографии, где девушка частично обнажена. Он опубликовал их в одной из соцсетей. После того, как родители потерпевшей обратились в правоохранительные органы, молодой человек удалил фотографии», – пояснили Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета.

В настоящее время правоохранители собрали достаточную доказательную базу. В связи с этим уголовное дело в отношении кемеровчанина передали в суд.