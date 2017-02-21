Кемеровчанина будут судить за убийство сына бывшего замгубернатора

Правоохранители завершили расследование резонансного дела об убийстве сына бывшего замгубернатора Владимира Журавкова. Напомним, преступление было совершено 2 февраля 2016 года.

По версии Следкома, обвиняемый поссорился с предпринимателем из-за разногласий по совместному бизнесу. Конфликт в машине потерпевшего закончился стрельбой – пострадавший получил три пули. От полученных травм мужчина сразу скончался.

После случившегося злоумышленник на своем авто уехал в придорожное кафе, где попросил персонал вызвать полицию. Обвиняемый пытался снять с себя все подозрения. Он говорил правоохранителям, что не причастен, что просто нашёл тело знакомого.

Однако следователь обратил внимание на то, что кузбассовец путается в своих словах и решил допросить его тщательнее. Также было проведено исследование, показавшее, что кемеровчанин все-таки причастен к смерти погибшего.

«Под тяжестью неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве знакомого. После чего указал место, где он выбросил пистолет», — рассказали в пресс-службе областного СУ СК РФ.

В региональном Следственном комитете добавили, что у погибшего был гостиничный и сельскохозяйственный бизнес в Кузбассе и Алтайском крае. Мужчина также являлся владельцем одного из развлекательных заведений Кемерова.

Напомним также, что бывший замгубернатора Владимир Журавков в начале 2000-х годов курировал отрасль торговли и предпринимательства.