Кемеровчанина не отправили в тюрьму за наезд на полицейского

В Кемерове осудили местного жителя, которого обвиняли в применении насилия к полицейскому. Установлено, что в октябре 2015 года кузбассовец захотел помешать осмотру и обыску своего автомобиля. Для этого он наехал на следователя Кемеровского линейного управления МВД России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что правоохранитель успел увернуться, однако его задело бампером. Сам же водитель с места происшествия скрылся.

«Центральный районный суд назначил наказание мужчине 1972 года рождения в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года», – рассказала Сибдепо старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

После ДТП врачи диагностировали у сотрудника полиции ушиб тазобедренного сустава.