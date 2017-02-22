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Кемеровчанина не отправили в тюрьму за наезд на полицейского

Кемеровчанина не отправили в тюрьму за наезд на полицейского

Житель областного центра получил условный срок за совершение преступления.

В Кемерове осудили местного жителя, которого обвиняли в применении насилия к полицейскому. Установлено, что в октябре 2015 года кузбассовец захотел помешать осмотру и обыску своего автомобиля. Для этого он наехал на следователя Кемеровского линейного управления МВД России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что правоохранитель успел увернуться, однако его задело бампером. Сам же водитель с места происшествия скрылся.

«Центральный районный суд назначил наказание мужчине 1972 года рождения в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года», – рассказала Сибдепо старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

После ДТП врачи диагностировали у сотрудника полиции ушиб тазобедренного сустава.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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