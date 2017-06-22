Кемеровчанина осудили за нападение на кассира с ножом

29-летнего кемеровчанина осудили за нападение на бывшую сожительницу, работавшую кассиром.

Напомним, в апреле 2016 года житель областного центра пришёл в магазин, подошёл к пострадавшей со спины и нанёс ей несколько ножевых ранений. Раненую девушку госпитализировали, злоумышленника задержали. Правоохранителям кузбассовец рассказал, что ранее он расстался с сожительницей после ссоры. Объяснить, почему поступил с бывшей девушкой так жестоко, молодой человек не смог.

«На предварительном следствии мужчина пытался доказать, что у него были голоса, однако позже признался, что своим действиям отдавал отчет. Обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, нарушений психики не выявлено», — сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

За покушение на убийство кемеровчанин получил восемь лет колонии строгого режима.