Происшествия
Кузбасс
Кемеровчанина придавила рухнувшая крыша надворной постройки

Кемеровчанина придавила рухнувшая крыша надворной постройки

Спасатели оперативно деблокировали мужчину.

21 февраля в 19:38 кемеровским спасателям поступил сигнал, что в Заводском районе города обрушилась крыша надворной постройки. Под завалами оказался мужчина.

«На место оперативно прибыл экипаж из пяти спасателей. Они разобрали завалы и извлекли мужчину 1982 года рождения. Кемеровчанин получил ушиб мягких тканей, от медицинской помощи отказался», – рассказали Сибдепо в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения».

Собеседник издания добавил, что специалистов вызвала женщина, которая стала очевидцем происшествия. Крыша постройки провалилась под тяжестью снега.

Кемеровчанина придавила рухнувшая крыша надворной постройки

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images, пресс-служба МБУ "Кемеровская служба спасения".

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