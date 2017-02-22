Кемеровчанина придавила рухнувшая крыша надворной постройки

21 февраля в 19:38 кемеровским спасателям поступил сигнал, что в Заводском районе города обрушилась крыша надворной постройки. Под завалами оказался мужчина.

«На место оперативно прибыл экипаж из пяти спасателей. Они разобрали завалы и извлекли мужчину 1982 года рождения. Кемеровчанин получил ушиб мягких тканей, от медицинской помощи отказался», – рассказали Сибдепо в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения».

Собеседник издания добавил, что специалистов вызвала женщина, которая стала очевидцем происшествия. Крыша постройки провалилась под тяжестью снега.