Кемеровчанина приговорили к строгому режиму за кражу дешёвого телефона

44-летний мужчина ограбил школьника, похитив у него гаджет стоимостью пять тысяч рублей.

В Кемерове суд приговорил 44-летнего мужчину к одному году и восьми месяцам колонии строго режима за кражу мобильного телефона у школьника. Ранее судимый злоумышленник вытащил гаджет из сумки подростка, которую последний оставил на велосипеде возле магазина. Сумма причинённого ущерба составила пять тысяч рублей.

«Инцидент произошёл осенью 2016 года. Юный кемеровчанин оставил возле магазина велосипед и висящую на нём сумку с личными вещами, после чего пошёл совершать покупки. Подросток уже выходил из магазина, когда похититель копался в его сумке. Школьник сам попытался задержать преступника, но не смог», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». По решению суда он будет отбывать наказание в колонии строго режима. Также осужденному предстоит возместить ущерб школьнику в размере стоимости телефона — пяти тысяч рублей.