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Кемеровчанину светит тюремный срок за ложное сообщение о минировании омского аэропорта

10 июля в полицию позвонил мужчина и сообщил о бомбах в воздушной гавани и на вокзалах города, но сообщение не подтвердилось.

В начале текущей недели в омскую полицию позвонил 29-летний уроженец Кемерова, проживающий в Омске, и сообщил о якобы готовящихся терактах в местном аэропорту, а также на двух вокзалах: авто и железнодорожном. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сигнал, эвакуировали из зданий людей и осмотрели помещения с кинологами. Сообщение мужчины не подтвердилось.

«На сегодняшний день личность мужчины, который сообщил в полицию заведомо ложную информацию, установлена. Его задержали и допросили. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, свою вину он полностью осознаёт и сотрудничает со следствием», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Омской области.

Также в ведомстве отметили, что на момент совершения звонка в полицию, злоумышленник был трезв и полностью отдавал отчёт своим действиям. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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