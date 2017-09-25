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Кемеровчанка может получить 20 лет за продажу наркотиков под видом мужской косметики

Кемеровчанка может получить 20 лет за продажу наркотиков под видом мужской косметики

Сотрудники полиции обнаружили у девушки 12 граммов запрещенного вещества.

В Кемерове студентке грозит до 20 лет лишения свободы за продажу синтетических наркотиков под видом мужской косметики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

«В свободное от учёбы время студентка третьего курса одного из вузов Кемерова торговала спайсом. Для этого в социальной сети она создала страницу с названием популярного бренда мужской косметики, однако вместо парфюмерии и средств по уходу за кожей предлагала своим клиентам синтетический наркотик», — сказали в ведомстве.

При досмотре у 20-летней студентки изъяли около 12 граммов наркотиков. Как пояснили полицейские, это является крупным размером. Также отмечается, что девушка сбывала наркотики путём так называемых «закладок».

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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