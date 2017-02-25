Кемеровчанка на Toyotа сбила пешехода, переходившего дорогу на «красный»
ДТП произошло на проспекте Ленина.
24 февраля кемеровчанка за рулём Toyota Corolla Runx сбила пешехода, шедшего по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла на проспекте Ленина, в районе дома №114.
«При оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки обустройства содержания улично-дорожной сети, связанные с отсутствием дорожных знаков и пешеходных ограждений в необходимых местах», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.
С начала года и по состоянию на 24 февраля в целом по области инспекторы зарегистрировали 343 ДТП. Эти аварии унесли жизни 28 человек, в том числе 3 детей. Еще 496 участников дорожного движения получили травмы. Госавтоинспекция напоминает жителям региона о необходимости быть осторожными на проезжей части.