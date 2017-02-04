Кемеровчанка обвиняет врачей инфекционной больницы в смерти 4-летней дочери

Жительница села Берёзово Кемеровского района Валентина Закутная готовит документы, чтобы подать в суд на Городскую инфекционную клиническую больницу № 8, в которой летом прошлого года скончалась её 4-летняя дочь Полина.

Женщина рассказала Сибдепо, как врачи в течение 4 дней лечили её ребёнка не от той болезни, игнорируя явные симптомы.

Первые признаки болезни у девочки проявились 1 августа 2016 года. Полина жаловалась на головную боль и общее недомогание, мама дала дочке «Нурофен», думала, что обычная простуда, но ночью девочке стало хуже — началась рвота. Утром 2 августа к ребёнку приехала сельский терапевт. Осмотрев пациентку, врач поставила диагноз ОРВИ, выписала лекарства от простуды и посоветовала, если станет хуже, вызвать скорую.

Ребёнок промучился ещё день и утром 3 августа Валентина решила вызвать скорую помощь. По словам женщины, после осмотра бригада подтвердила прежний диагноз — ОРВИ, но так как симптоматика указывала на что-то ещё, на всякий случай врачи забрали девочку в детское отделение Кемеровской городской инфекционной больницы № 8.

«При поступлении в больницу врач осмотрел её и тоже сказал, что ребёнок переутомился, а дочка жаловалась на головную боль, её рвало, температура периодически поднималась свыше 38 градусов, её постоянно сбивали, поставили капельницу с антибиотиками, но это не помогало, её по-прежнему рвало, у неё продолжала болеть голова, но на это никто не обратил внимания, врачи смотрели только живот. Взяли мазок, кровь на анализ и стали лечить», — рассказала Сибдепо Валентина Закутная.

Врачи продолжали сбивать температуру и даже попросили для этого раздеть ребёнка догола, а голову охлаждать мокрым полотенцем. При этом ребёнок постоянно жаловался на сильные головные боли. Ночью девочке стало совсем плохо и около часа ночи 4 августа Валентина сама отнесла её в реанимацию.

В десятом часу утра врач предположила, что у ребёнка может быть менингит, к 11 часам у девочки отказало лёгкое, под вопросом уже была пневмония. Чтобы мать «не мешала работать», врач отправила Валентину на работу, в реанимацию к дочке её больше не пустили.

«В час дня я приехала домой, звоню в реанимацию, спрашиваю, как мой ребёнок, говорят «у нас консилиум», звоню в 4 часа — «у ребёнка отказало сердце, реанимируют», в 25 минут пятого не берут трубку. А без двадцати пять мне ответили и сказали, что ребёнок скончался», — вспоминает Валентина Закутная.

Лишь 8 августа врачи получили результаты анализа крови, взятые 3 августа. Вскрытие показало, что у девочки был вирусный менингит, сепсис всего организма, отёк всех органов.

«Точный диагноз они так и не поставили, написали, что инфекция. Ребёнок умер от сердечно-лёгочной недостаточности – это заключение патологоанатома», — сообщила Валентина Закутная.

По мнению женщины, к смерти девочки привели неправильные, непрофессиональные действия врачей, которые начали лечение, по сути, наугад и настойчиво игнорировали жалобы ребёнка на сильную головную боль.

Версию с врачебной ошибкой подтвердила экспертиза страховой компании «Альфа-страхование», на больницу будет наложен штраф. Страховщики предложили Валентине обратиться в суд, чтобы защитить свои права персонально.

«Компания «Альфа-страхование» сделала экспертизу и выявила ряд нарушений при оказании медпомощи, — сообщил Сибдепо юрист правовой службы «Кемеровоюрсервис» Андрей Шестаков. — Сейчас мы ждём результатов расследования Следственного комитета по Ленинскому району г. Кемерово. Когда следственные органы дадут правовую оценку действиям медиков, мы обратимся в суд для возмещения морального вреда».

Андрей Шестаков уточнил, что врачи больницы могут быть привлечены к ответственности по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Подобные случаи, к сожалению, не редкость. Так, в Московской области 26 января в приемное отделение ГБУЗ МО «Ивантеевская центральная городская больница» был доставлен 14-летний мальчик, медики оценили его состояние как крайне тяжелое и выставили диагноз. Позже пациента перевели в детское отделение больницы, где он скончался спустя несколько часов. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти являлось другое заболевание. По факту происшествия Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ, «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».