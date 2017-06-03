Кемеровчанка помогла привлечь к ответственности водителя, припарковавшегося на «зебре»

Жительница областного центра сфотографировала две машины, припаркованные на пешеходном переходе, и отправила снимок полицейским.

Кемеровчанка помогла привлечь к ответственности водителя, бросившего свою машину на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Кирова и Николая Островского.

«Женщина не смогла пройти по пешеходному переходу с коляской, поскольку прямо на нем припарковались водитель «Хонды» и «Порше», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Жительница региона решила проучить нарушителей: кемеровчанка сфотографировала авто и отправила снимок полицейским в раздел «Мобильный патруль» на «Правоохранительном портале Кузбасса».

Пока правоохранители завершили проверку только в отношении одного из нарушителей. Его оштрафовали на 1 000 рублей. Расследование по второму автохаму продолжается.