Кемеровчанка сдала в полицию два охотничьих ружья

После смерти мужа женщина решила не хранить у себя дома ружья «Вепрь» и «Браунинг».

В кемеровскую полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что хочет передать сотрудникам правоохранительных органов два охотничьих ружья. По указанному адресу прибыл участковый, который убедился в наличии всей необходимой документации, патронов, а также сейфа для хранения.

Кемеровчанка пояснила, что ружья достались ей мужа, которого она недавно похоронила.

«По заявлению кемеровчанки участковый изъял ружья и 148 патронов, все это он передал на хранение в дежурную часть отдела полиции «Центральный» управления МВД России по г. Кемерово. Сейчас по данному факту проводится проверка», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Полиция напоминает жителям Кузбасса о существовании административной, а также уголовной ответственности, предусмотренные за нарушения в хранении и обороне оружия и боеприпасов.