Происшествия
Кузбасс
Кемеровчанка выпала из окна 4 этажа и разбилась насмерть

Кемеровчанка выпала из окна 4 этажа и разбилась насмерть

Инцидент произошёл рано утром в одном из домов бульвара Строителей.

Жительница Кемерова выпала из окна 4 этажа и погибла. Инцидент произошёл около 5:00 в одном из домов бульвара Строителей.

Местная жительница вызвала скорую помощь. Она рассказала, что её соседка выпала из окна 4 этажа. Прибывшие медики констатировали смерть. Об этом сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

По предварительной информации, кемеровчанке было 55 лет. Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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