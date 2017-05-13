Кемеровчанка выпала из окна 4 этажа и разбилась насмерть

Инцидент произошёл рано утром в одном из домов бульвара Строителей.

Жительница Кемерова выпала из окна 4 этажа и погибла. Инцидент произошёл около 5:00 в одном из домов бульвара Строителей.

Местная жительница вызвала скорую помощь. Она рассказала, что её соседка выпала из окна 4 этажа. Прибывшие медики констатировали смерть. Об этом сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

По предварительной информации, кемеровчанке было 55 лет. Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.