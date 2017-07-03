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Кузбасс
Кемеровчанка за рулём Rover сбила пешехода на зебре и врезалась в ограждение

Кемеровчанка за рулём Rover сбила пешехода на зебре и врезалась в ограждение

ДТП произошло на Сибиряков-Гвардейцев.

2 июля кемеровчанка за рулём Rover 623 сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе и врезалась в ограждение. ДТП произошло на Сибиряков-Гвардейцев в 14:45.

Как рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД столицы Кузбасса, в результате аварии 29-летний пешеход получил травмы. Ему назначили стационарное лечение. 28-летняя женщина, которая управляла машиной, не пострадала.

На фото последствий ДТП, опубликованном в Сети, запечатлено, что после наезда на мужчину водитель также врезалась в трамвайное ограждение.

ГИБДД призывает автомобилистов быть более внимательными и осторожными. Водителям советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Инцидент Кемерово.

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