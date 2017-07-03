Кемеровчанка за рулём Rover сбила пешехода на зебре и врезалась в ограждение
ДТП произошло на Сибиряков-Гвардейцев.
2 июля кемеровчанка за рулём Rover 623 сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе и врезалась в ограждение. ДТП произошло на Сибиряков-Гвардейцев в 14:45.
Как рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД столицы Кузбасса, в результате аварии 29-летний пешеход получил травмы. Ему назначили стационарное лечение. 28-летняя женщина, которая управляла машиной, не пострадала.
На фото последствий ДТП, опубликованном в Сети, запечатлено, что после наезда на мужчину водитель также врезалась в трамвайное ограждение.
ГИБДД призывает автомобилистов быть более внимательными и осторожными. Водителям советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.