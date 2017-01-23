Кемеровчанка получила срок за убийство, совершенное через несколько недель после освобождения

В Кемерове осудили 31-летнюю местную жительницу за убийство 43-летнего знакомого. Примечательно, что осужденная освободилась из мест лишения свободы за несколько недель до совершения нового преступления.

В сентябре 2016 года злоумышленница распивала спиртные напитки в компании 43-летнего мужчины и его матери. Во время застолья потерпевший начал предлагать осужденной более близкие отношения, но последняя отказалась.

«Мужчина стал настаивать на своём. После его неоднократных предложений обвиняемая схватила со стола нож и нанесла им множество ударов в грудь потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Мать погибшего вызвала скорую помощь и полицию. Злоумышленница не стала отрицать свою вину в смерти мужчины.

Суд назначил кемеровчанке наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.