Кемеровчанок приглашают поучаствовать в костюмированном велопараде

Для участия нужно придумать образ, а также украсить велосипед.

30 июля в парке «Антошка» соберутся прекрасные кемеровчанки, которые любят спорт – в парке пройдёт первый велопарад. Участвовать в нём могут девушки и женщины любого возраста.

«Мы не ставим никаких возрастных ограничений, — рассказала Сибдепо организатор велопарада Екатерина Балабрикова. – Нам уже подали заявку на участие мама с шестилетней дочкой и женщина 45 лет. Мы рады всем участницам. Ведь цель парада не проехать на время, а сделать это красиво, показать свою элегантность».

Собеседница издания отметила, что тема первого в городе подобного велопарада – «Ретро-стиль». Участницам нужно подобрать наряд, аксессуары, а также украсить свой велосипед.

Для участия девушкам необходимо отправить заявку. На данный момент это сделали более 40 кемеровчанок. Однако организаторы рассчитывают, что количество участниц превысит отметку 100.

Для тех, кто не успеет подать заявку или решит участвовать в последний момент, в 12 часов 30 июля начнётся регистрация непосредственно в парке.

До начала велопарада в парке организуют несколько развлекательных зон. Так, все желающие смогут сфотографироваться в специальной тематической фотозоне, отдохнуть в зоне релакса, подкорректировать образ на мастер-классе по макияжу или поучаствовать в танцевальном мастер-классе.

Сам велопарад начнётся около 14:00 у главной сцены парка. После его окончания жюри выберет победительниц в нескольких номинациях. Организатором велопарада в Кемерове стала компания «2ГИС».

Отметим, впервые в России велопарад «Леди на велосипеде» прошёл в Москве в 2012 году. Тогда в нём участвовали 50 девушек.