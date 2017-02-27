Кемерово и Новокузнецк готовятся к весеннему паводку

В Кемерове 27 февраля сотрудники территориальных управлений начали подомовой обход жилых районов, находящихся в зоне предполагаемого подтопления в результате разлива Томи, сообщили в пресс-службе городской администрации. В частности, в понедельник специалисты побывали на улицах 3-я, 4-я, 5-я Заречные. Вместе с ними в домах, находящихся в зоне риска, побывали представители страховых компаний. Сотрудники терруправлений напоминали о правилах безопасности накануне и во время наводнений, а страховщики предлагали застраховать имущество, не дожидаясь удара стихии.

В Новокузнецке представители городской администрации провели встречу с руководством частных лодочных компаний и предприятий, имеющих маломерные суда. Был определён порядок, в котором суда и плавсредства будут привлекаться для спасения людей и животных, оказавшихся в зоне подтопления.

«Несмотря на то, что частные суда будут находиться в резерве (их привлечение планируется в последнем эшелоне), их владельцы обязаны подготовить и пройти освидетельствование плавсредств в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Кемеровской области и только, после положительного заключения, будут включены в резерв для дальнейшего привлечения к спасению людей», — говорится в сообщении пресс-служба администрации Новокузнецка.

Самое разрушительное наводнение в Новокузнецке произошло весной 1977 года (на фото). Тогда уровень воды в городе превысил критическую отметку на 216 см. Городу был нанесён сильный ущерб – несколько десятков домов в частном секторе в прямом смысле унесла вода. На восстановление Новокузнецка было направлено более 3 миллионов советских рублей.

Из других сильных наводнений в Кузбассе можно отметить разлив рек в Междуреченске в 1958 году. Разлив рек пришёлся на конец мая – начало июня, когда удара стихии уже никто не ждал. Центральные улицы города оказались под водой.

В 2004 году от разлива реки Кондома сильно пострадал юг Кузбасса. Это наводнение вошло в топ-10 самых масштабных в новейшей истории России. Вода уничтожила 37 пешеходных мостов, разрушила около 6 000 жилых домов. Число пострадавших насчитывало больше 10 000 человек, а бощий ущерб составил 750 миллионов рублей.