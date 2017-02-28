Кемерово обошёл Новокузнецк по цене за «квадрат» жилья на 13 тысяч рублей

Аналитики Domofond.ru составили рейтинг российских городов с самыми дорогими квадратными метрами в январе 2017 года. В топ-100 вошли три кузбасских города. Кроме Кемерова и Новокузнецка, оказалось, недешёвая недвижимость есть и в Прокопьевске.

В общероссийском списке столица Кузбасса занимает 53 место с ценой 46 172 руб. за «квадрат». По сравнению с 2016 годом, город «потерял» одну позицию.

Для того, чтобы найти Новокузнецк в этом рейтинге, придётся опуститься от Кемерова на 41 строчку. В итоге южная столица области оказалась на 94 месте со стоимостью одного квадратного метра в 33 935 рублей. Примечательно, что недалеко от города-полумиллионника расположился 200-тысячный Прокопьевск – 99 место. Там «квадрат» стоил 25 894 рубля.

Самую высокую стоимость одного квадратного метра зафиксировали в Москве – 202,6 тысяч рублей, а самую низкую – в Орске (25 782 руб.).