Новости
Кузбасс
Кемерово первым из 40 городов построил объект в рамках формирования комфортной городской среды

Кемерово первым из 40 городов построил объект в рамках формирования комфортной городской среды

20 октября состоится торжественное открытие бульвара Строителей.

Областной центр стал первым городом из 40 отобранных городов России, который полностью завершил строительство объекта (бульвар Строителей — прим. Сибдепо) в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По словам главы города Ильи Середюка, специалисты в кратчайшие сроки смогли спроектировать, провести общественные слушания и реконструировать бульвар Строителей.

«Мы – первая территория, которая в этом году из 40 отобранных городов в Российской Федерации, справилась с задачей и сумела спроектировать, провести общественные слушания,  а затем построить, и вот так торжественно вводить в эксплуатацию без недоделок, а готовый рабочий бульвар», — заявил градоначальник.

По словам директора проекта ООО «КБ Стрелка» Дарьи Парамоновой, ремонт бульвара Строителей стал пилотным проектом, на который теперь будут равняться другие города. Реконструкция бульвара сделана качественно, и это видно невооружённым глазом.

Илья Середюк и Дарья Парамонова.

 

Напомним, 20 октября в Кемерове открытие бульвара Строителей завершится праздничным салютом.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Сибдепо.

Рекомендуем

Автодепо

«Переобуться» и не промахнуться: готовим машину к зиме

Когда стоит менять резину и сколько в этом сезоне стоит шиномонтаж
Ретро

100 лет кузбасской моды в фотоснимках

Сибдепо вспоминает, что было модно в Кузбассе в течение прошлого столетия
Вопрос времени

«Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР

Сколько правды в легендах о советских ГОСТах?
Опрос

Где кузбассовцы отдыхали летом?

Медики предпочитают заграницу, а топ-менеджеры - Россию

Сегодня в Кемерове

Популярное