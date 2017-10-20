Кемерово первым из 40 городов построил объект в рамках формирования комфортной городской среды

Областной центр стал первым городом из 40 отобранных городов России, который полностью завершил строительство объекта (бульвар Строителей — прим. Сибдепо) в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По словам главы города Ильи Середюка, специалисты в кратчайшие сроки смогли спроектировать, провести общественные слушания и реконструировать бульвар Строителей.

«Мы – первая территория, которая в этом году из 40 отобранных городов в Российской Федерации, справилась с задачей и сумела спроектировать, провести общественные слушания, а затем построить, и вот так торжественно вводить в эксплуатацию без недоделок, а готовый рабочий бульвар», — заявил градоначальник.

По словам директора проекта ООО «КБ Стрелка» Дарьи Парамоновой, ремонт бульвара Строителей стал пилотным проектом, на который теперь будут равняться другие города. Реконструкция бульвара сделана качественно, и это видно невооружённым глазом.

Илья Середюк и Дарья Парамонова.

Напомним, 20 октября в Кемерове открытие бульвара Строителей завершится праздничным салютом.