Кемерово стал лидером по вводу жилья в регионе

С начала года в Кузбассе построили 10 412 квартир.

Кемерово стал лидером по вводу жилья в области. С января по октябрь 2017 года кузбасские строители сдали 674 708 квадратных метров жилья. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Всего с начала года в регионе построили 10 412 квартир. Среди городов лидером по темпу ввода жилья стал Кемерово (134 %), следом идёт Полысаево (132 %). Тройку лучших замыкает Анжеро–Судженск (116 %).

От плана в регионе отстают: Тайга (36 %), пгт Краснобродский (17 %). Среди районов Кузбасса лидируют Ленинск-Кузнецкий (124 %), Промышленовский (123 %), Юргинский (120 %). В пятёрку лучших вошли Таштагольский (118 %), Гурьевский (117 %), Ижморский район (113 %) и Прокопьевский (113 %) районы.