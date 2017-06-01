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Кемерово в третий раз стал лучшим брендом муниципального образования

Диплом победителя вручили главе города Илье Середюку.

В Кемеровской области состоялся финал ежегодного конкурса «Лучший бренд Кузбасса». Областной центр в третий раз признали лучшим брендом муниципального образования. Диплом победителя вручили мэру города Илье Середюку.

«Конкурс в Кузбассе проводится с 2000 года. В течение двух лет город Кемерово является победителем в номинации «Лучший бренд муниципального образования». В 2017 году столица Кузбасса также стала лучшей среди восьми муниципальных образований», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

В этом году жюри выбирало лучшие бренды среди 84 заявок, поступивших от предприятий и муниципальных образований Кузбасса. По результатам народного голосования Кемерово получил ещё один приз — Гран-при конкурса.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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