Экономика
Кузбасс
Кемерово вошёл в список самых «дорогих» городов России по ценам за аренду комнат

Кемерово вошёл в список самых «дорогих» городов России по ценам за аренду комнат

За год в столице Кузбасса средняя стоимость «съёма» комнаты выросла на 2,1%.

Кемерово вошёл в топ-10 городов России по ценам за аренду комнат. В 2016 году в областном центре комнату можно было снять за 7 733 рубля, что на 2,1% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир».

Прямо противоположная ситуация в Новокузнецке. Во-первых, там снизились цены на аренду комнат (-2,8%). Во-вторых, южная столица Кузбасса попала в топ-10 городов России с обратной стороны, заняв в общероссийском рейтинге 56 место. Ведь комнату в ней можно было снять всего за 4392 рубля.

Как всегда лидером списка стала Москва. Там одна комната обойдётся как две в Кемерове – 15 431 рубль. Последнее место осталось за Пензой – 3972 рубля.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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