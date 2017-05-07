Кемерово вошёл в тройку городов Сибири, где в начале мая продавали самый дешёвый бензин

Также столица Кузбасса стала третьей в СФО по стоимости дизельного топлива.

В начале мая 2017 года в Кемерове цены на бензин и дизельное топливо были одними из самых низких среди городов Сибири. По информации Росстата, в столице Кузбасса автомобилисты покупали АИ-92 за 34,23 руб. Дешевле он стоил только в Горно-Алтайске – 34,02 руб., и в Красноярске – 34,20 руб.

Также кемеровские водители заправляли свои авто АИ-95 за 37,56 руб. Здесь областной центр «обогнали» только Томск (37,33 руб.) и Абакан (36,72 руб.). Любители дизельных машин в Кемерове платили 35,50 руб. за литр топлива. Дешевле в Сибири оно стоило только в Барнауле – 35,05 руб., и Омске – 35,41 руб.

В целом, автомобильное топливо в Кемерове в начале последнего месяца весны стоило 35,44 руб., что на 40 копеек дешевле, чем в среднем по Сибири.

О качестве топлива, которое продают на АЗС Кемерова, читайте по ссылке.