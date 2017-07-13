Кемеровская агломерация – в тройке лидеров по реализации «Безопасных и качественных дорог»

Кемеровская агломерация вошла в тройку лидеров по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом было сказано в ходе видеоселектора, который проводил первый заместитель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Кемеровская агломерация была отмечена как в полной мере выполнившая требование Министерства транспорта по 100-процентному заключению контрактов в срок до 15 июля», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, проект будет реализоваться с 2017 по 2025 годы. Сейчас в областном центре приводят в порядок 44,6 километров дорог. Всего в городе в рамках программы планируют отремонтировать 61,3 км дорог, установить пять светофоров, восемь рубежей скоростного контроля и 1 571 дорожный знак.