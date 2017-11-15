Кемеровская фотошкола проводит набор детей с особенностями развития

Фотостудия DiM проводит набор детей с особенностями развития на курс «Основы фотографии». На занятиях дети расширят знания в области фотографии, разовьют навыки фотографического мышления и научатся претворять свои идеи в жизнь.

«Такие курсы на моей памяти будут первыми в городе, — рассказал Сибдепо руководитель фотостудии Дмитрий Верфель. – Мы набираем детей с 11 лет. Не важно, какое у ребёнка заболевание, важно то, что он хочет фотографировать. Занятия будут проходить в игровой форме, с помощью роликов, мультиков и наглядного материала. Теорию будем давать в виде советов, а не лекциями, разбирать работы детей и говорить, как их можно улучшить. На каждом занятии детям будем давать домашнее задание — сделать десять кадров, из которых нужно будет выбрать один самый лучший. Таким образом дети на собственном примере научатся видеть более удачные кадры».

Собеседник издания отметил, что отбор желающих будет проходить на конкурсной основе — для поступления на курс нужно обязательно принять участие в фотоконкурсе «Я и мой город», который проводят фотостудия DiM, фонд «Лабиринт 42» и благотворительный фонд «Город 42».

Для участия в фотоконкурсе принимают снимки кузбасской природы, фотопортреты, а также фото событий, которые проходили в Кемерове. Подать заявку можно до 25 ноября. Восемь человек, работы которых признают лучшими, будут обучаться фотографии. Будущих фотографов поделят на две группы, которые будут заниматься в разные дни раз в неделю.

Стоит отметить, что занятия будут проходить бесплатно. Курс рассчитан на год обучения.