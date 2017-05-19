Кемеровская ГИБДД рассказала о результатах утренних рейдов

В кемеровской Госавтоинспекции рассказали об итогах утренних проверок водителей. Напомним, 19 мая в областном центре проходили рейды по поиску нарушителей правил перевозки детей, а также тех, кто садится за руль нетрезвым. Попутно инспекторы задерживали и других нарушителей.

«Было выявлено пять нарушений правил перевозки детей, — рассказала Сибдепо сотрудник отделения пропаганды городской ГИБДД Ирина Лопарева. — Еще у трёх водителей не было полиса ОСАГО, у одного вообще не было водительских прав и еще один был лишен их. Пьяных во время рейдов не задержали».

Собеседница издания также предупредила автомобилистов, что в следующую пятницу, 26 мая, в городе вновь пройдёт рейд по поиску нарушителей правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Эти проверки инспекторы будут проводить еженедельно до конца лета.